رئاسة البرلمان تدعو الحكومة لإنهاء ملف ضحايا {ماريو}

2019/08/19 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، مع ممثلين عن ذوي ضحايا العقار الفرنسي الذي استورده النظام المباد سبل متابعة الملف.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، أن "الكعبي استقبل بمكتبه اليوم الاثنين، ممثلين عن ذوي ضحايا العقار الفرنسي الذي استورده النظام المباد في العام 1986 والذي تسبب بإصابة 238 مواطنا عراقيا بمرض الايدز".وأشار الكعبي، إلى أن "على الحكومة والجهات ذات العلاقة ان تتعامل مع هذا الملف بجدية كونه نجم عن ضحايا عراقيين بهذا العدد الكبير اغلبهم فقد حياته جراء هذا العقار الملوث، وهنا من واجب الحكومة والوزارات المعنية وخاصة الصحة والخارجية متابعة القضية وعدم تسويفها، سيما وان اغلب الدول التي استوردت العقار وتسبب بإصابات قامت برفع دعاوى قضائية والحصول على تعويضات مناسبة للضحايا وذويهم" .ووعد الكعبي، بحسب البيان، "بعد استماعه لشكاوى ذوي الضحايا، بمتابعة الملف مع الجهات المذكورة"، داعيا الحكومة الى "التحرك السريع عبر القنوات الدبلوماسية بهدف الحصول على حقوق الضحايا، ومتابعة تنفيذ قانون 36 الخاص بتخصيص منحة مالية لذويهم وتسليمها لهم بمواعيد محددة".انتهى

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