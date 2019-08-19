بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين غرب وجنوب غرب بغداد

2019/08/19 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين غرب وجنوب غرب العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الالي والهندسي في أمانة بغداد تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة حي العامل ضمن شقق حي السلام جنوب غرب العاصمة”.





وأضاف، “كذلك رفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى ناحية المنصور ضمن شارع الأردن في المنصور غرب بغداد”، مبينا ان “الكوادر البلدية باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل المواقع المذكورة”.

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