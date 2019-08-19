2019/08/19 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اندللع حريق داخل أكثر مت 30 محلاً تجارياً في سوق منطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد.

وذكر مصدر أمني للنور نيوز، ان “حريقاً اندلع داخل 30 محلاً تجارياً انشأ من السندويج بنل داخل سوق الشرطة الرابعة”.

وأشار الى ان “فرق الدفاع المدني وصلت لموقع الحريق وتعمل على إخماد النيران”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيران تلتهم أكثر من ٣٠ محلاً تجارياً جنوب غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيران تلتهم أكثر من ٣٠ محلاً تجارياً جنوب غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).