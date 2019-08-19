2019/08/19 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC افاد مصدر داخل تيار الحكمة الوطني المعارض، اليوم الاثنين، بانتخاب القيادي في التيار رئيساً لجبهة المعارضة التي يرعاها عمار الحكيم.وقال المصدر للمركز الخبري الوطني NNC، إن الشمري “اُنتخب اميناً عاماً ورئيساً لجبهة المعارضة، لتصحيح مسار عمل الحكومة”.وكان تيار الحكمة الوطني قد اعلن في شهر حزيران الماضي، عن تبنيه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب فادي الشمري امينا عاما ورئيسا لجبهة المعارضة المركز الخبري الوطني.

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