بسبب عقار ملوث.. البرلمان يدعو لرفع دعوى ضد شركة ادوية فرنسية

2019/08/19 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الحكومة والجهات المعنية ضمنها، برفع دعاوى قضائية ضد شركة ماريو الفرنسية، لإصابتها عراقيين بمرض

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