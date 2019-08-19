نائب المحافظ يكشف لـ

2019/08/19 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز_صلاح الدين

كشف نائب محافظ صلاح الدين عمار البلداوي، عن مشروع مشترك لتوفير فرض عمل للعاطلين في المحافظة.

وقال البلداوي لـ"العهد نيوز" اليوم الاثنين، ان"اجتماعا عقد

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