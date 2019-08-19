2019/08/19 | 15:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقصير وتراجع مستمر بالواقع الخدمي في ديالى... وهذه مطالب الأهالي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EHL3YoxACRo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقصير وتراجع مستمر بالواقع الخدمي في ديالى... وهذه مطالب الأهالي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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