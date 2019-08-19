2019/08/19 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاثنين، القبض على أرهابي خطير مطلوب وفق المادة (4 أرهاب) في قضاء الصويرة وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، ان ” فوج طوارى واسط الاول وبالتعاون مع استخبارات مكافحة الارهاب يلقون القبض على متهم خطير مطلوب وفق المادة (4 أرهاب ) وتم القاء القبض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابي خطير في واسط وكالة خطوة برس.

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