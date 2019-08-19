الرئيس برهم صالح يتسلم أوراق اعتماد سفيري جورجيا وألمانيا الجديدين لدى بغداد

2019/08/19 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة تطوير علاقات الصداقة مع جمهورية جورجيا وبما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الجورجي الجديد لدى العراق “زازا كانديلاكي”، حيث بين أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، متمنياً للسفير النجاح في مهام عمله.

و جدد السفير كانديلاكي، حرص حكومته على بناء علاقات متميزة مع العراق بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

كما تسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد لدى العراق،” اوله ديل” حيث أكد الرئيس برهم صالح أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، متمنياً للسفير ديل النجاح في مهام عمله.

بدوره جدد السفير الألماني حرص حكومته على تعزيز العلاقات وتطوير الشراكة الاقتصادية والثقافية مع العراق.

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