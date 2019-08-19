2019/08/19 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماح لمرافقي المسافرين بالدخول إلى صالة مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماح لمرافقي المسافرين بالدخول إلى صالة مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).