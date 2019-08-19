العراق يطالب فرنسا بتعويض ضحايا “الإيدز”

2019/08/19 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأثنين،

الحكومة الى متابعة وانهاء ملف ضحايا شركة ماريو الفرنسية التي تسببت

بإصابة 238 مواطن عراقي بمرض الايدز.وقال الكعبي في بيـان ، على هامش لقاءه ممثلين عن ذوي ضحايا

العقار الفرنسي الذي استورده النظام المباد في العام 1986 والذي

تسبب بإصابة 238 مواطن عراقي بمرض الايدز إن “على الحكومة والجهات ذات

العلاقة ان تتعامل مع هذا الملف بجدية كونه نجم عن ضحايا عراقيين بهذا

العدد الكبير اغلبهم فقد حياته جراء هذا العقار الملوث”.وأضاف، أن “من واجب الحكومة والوزارات المعنية وخاصة الصحة

والخارجية متابعة القضية وعدم تسويفها، سيما وان اغلب الدول

التي استوردت العقار وتسبب بإصابات قامت برفع دعاوى قضائية والحصول

على تعويضات مناسبة للضحايا وذويهم”.ودعا الكعبي الحكومة الى “التحرك السريع عبر القنوات

الدبلوماسية بهدف الحصول على حقوق الضحايا، و متابعة تنفيذ قانون 36

الخاص بتخصيص منحة مالية لذويهم وتسليمها لهم بمواعيد محددة”.

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