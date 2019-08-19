2019/08/19 | 16:16

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بالأرقام..



عدد ضحايا حوادث السير في النصف الأول من 2019

كشفت إحصائية رسمية، عدد ضحايا حوادث السير في العراق في

النصف الأول من العام الجاري 2019.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان، ان "عدد حوادث

السيارات للنصف الأول من عام 2019 بلغ 2518 حادثاً".وأضاف، ان هذه الحوادث "نتج عنها وفاة 2613 وجرح 21953 مواطنا".

وطالب الغراوي "بشكل عاجل مديرية المرور العامة بتطبيق متطلبات

السلامة في السيارات ومطابقة معايير السلامة في السيارات المستوردة

ومتابعة اعمار السائقين ووضع غرامات مالية عالية وعقوبات رادعة للحد

من سرعة السياقة، كما نطالب امانة بغداد ووزارة الإسكان والاعمار

والبلديات العامة وكافة المحافظات بإعادة تأهيل الطرق الخارجية

والداخلية وتأمين متطلبات السلامة فيها بما يحافظ على حياة

المواطنين ويقلل الحوادث المرورية فيها".

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