هل تستفيد أسعار النفط طويلا من هجمات الحوثيين على السعودية؟

2019/08/19 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كبير محللي الأسواق في أواندا بنيويورك إدوارد مويا أن أسعار النفط تستفيد من الهجوم الذي نفذته قبل يومين جماعة الحوثي بطائرات

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