طالبان تعد لجولة مقبلة من المحادثات الأميركية على وقع انفجارات دموية

2019/08/19 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول – أعلن تنظيم داعش مسؤوليته الأحد عن هجوم انتحاري استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول يوم السبت مما أسفر عن

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