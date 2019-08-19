بعد استقالته من عمليات الجزيرة.. الغنام يعود للانبار قائدا.. تعرف على ابرز محطاته العسكرية

2019/08/19 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن اللواء الركن ناصر الغنام، تعيينه قائداً لعمليات الأنبار، خلفاً لمحمود الفلاحي.وأفاد الغنام في بيان، بتكليفه بمنصب قائد عمليات الأنبار، قائلا ان هذا عهد الرجال للقيادات العسكرية، مؤكداً انه سيعمل بكل تفاني وإخلاص لحفظ الأمن والاستقرار في العراق عامة ومحافظة الانبار خاصة.يعد اللواء الركن ق.خ ناصر الغنام من أبرز القادة […]

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