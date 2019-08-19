2019/08/19 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاثنين، القاء القبض على متهم مطلوب استنادا لإحكام للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بالارهاب في ذي قار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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