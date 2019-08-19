على وقع هجوم مرتقب.. الحرس الثوري يحتشد على مشارف كردستان

2019/08/19 | 16:20

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سومر نيوز: بغداد..



أكد الخبير الأمني واثق الهاشمي أن إقليم كردستان أصبح مسرحاً للأحزاب المعارضة للأنظمة في دول الجوار، ف...

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