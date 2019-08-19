محافظ قم يبحث مع وزير الداخلية تعزيز التعاون في سياق الارتقاء بتقديم الخدمات للزوار العراقيين

2019/08/19 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ قم (جنوب العاصمة طهران) بهرام سرمست مع وزير الداخلية ياسين الياسري تعزيز التعاون بين المسؤولين العراقيين ومدينة قم في سياق الارتقاء بتقديم الخدمات المقدمة للزوار العراقيين.وذكر وكالة ” ايرنا ” الرسمية , ان سرمست استقبل اليوم الاثنين وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري بعد وصوله الى مدينة قم ورافقه خلال لقائه جواد الشهرستاني، […]

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