هل ستتفاوض ايران مع امريكا ؟ ظريف يجيب

2019/08/19 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان بلاده غير مهتمة باجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي بيكو هافيستا في هيلسنكي،

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