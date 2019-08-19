أول تعليق تركي على القصف

2019/08/19 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 3 مدنيين وجرح 12 آخرون في غارة جوية سورية استهدفت رتلا عسكريا تركيا كان في طريقه إلى مركز المراقبة التاسع شمال غربي سوريا، وفق

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