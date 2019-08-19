2019/08/19 | 16:23

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إيران تحذر واشنطن من احتجاز ناقلتها في المياه الدولية

كلمة -

متابعة

حذرت طهران، يوم الاثنين، الولايات المتحدة من تداعيات

محاولة احتجاز الناقلة الإيرانية في المياه الدولية بعد الإفراج

عنها أمس من سلطات جبل طارق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي إن

الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما له تداعيات في حال قررت احتجاز

ناقلة النفط "أدريان داريا 1" (غريس 1 سابقا).

وأظهرت بيانات ريفينيتيف "موقع تعقب حركة الملاحة البحرية"، أن

ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب غيرت

وجهتها إلى كالاماتا اليونانية.

كانت بيانات ريفينيتيف، أظهرت أن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"

التي غيرت اسمها إلى "أدريان داريا 1" غادرت جبل طارق في حوالي

الساعة الـ11 مساء بالتوقيت المحلي.

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