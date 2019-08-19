2019/08/19 | 16:23

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وزارة الصحة والبيئة: قرار يمنع استخدام "أكياس النايلون" في الأفران والمخابز

كلمة -

المثنى

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، يوم الاثنين، اصدار الحكومة

المحلية في محافظة المثنى قرارا بمنع استخدام الاكياس

النايلون في الافران والمخابز واستبدالها بالأكياس

الورقية.

واكد النائب الثاني لمحافظ المثنى عادل الياسري خلال ترؤسه الجلسة

الرابعة لاجتماع حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط في مقر

محافظة المثنى، على "اتخاذ قوانين وضرورة تفعيلها واهم

الاجراءات التي تخدم الواقع البيئي في المحافظة ، واهم هذه القرارات

منع استخدام اكياس النايلون واستبدالها بالأكياس الورقية التي تحافظ

على صحة وبيئة الانسان".

وقال مدير دائرة التوعية والاعلام في الصحة امير علي الحسون في بيان

ان "هذا القرار يعتبر ثمرة للجهد البيئي والتوعوي الذي تبذله دائرة

التوعية من خلال الحملة الوطنية التوعوية لمنع استخدام اكياس

النايلون ودورها في تعزيز المفاهيم البيئية السليمة وترجمة

لواقع معافى خال من الملوثات التي تضر بالبيئة وصحة المواطن

العراقي".

وتم خلال الجلسة مناقشة التوصيات الواردة بالجلسة الثالثة، كما تم

مناقشة الرعي والجزر العشوائي في ساحات بيع المواشي والمناطق

السكنية ، وايضا مناقشة دور الشرطة البيئية والحد من الصيد الجائر.

وتتطرق الاجتماع الى حماية ضفاف الانهر من التلوث ومنع رمي النفايات

والمياه الاسنه في الانهر والتشوه الحاصل في المدن وعدم التنظيم

والفوضى في الشوارع والساحات العامة.

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