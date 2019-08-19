2019/08/19 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلن نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، إتمام صفقة إعارة لاعبه البرازيلي، فيليبي كوتينيو، إلى بايرن ميونيخ الألماني لموسم 2019- 2020 مقابل 8.5 ملايين يورو.وأشار النادي الكتالوني في بيان “ينطوي هذا الاتفاق أيضا على خيار شراء نهائي من قبل بايرن مقابل 120 مليون يورو”.في المقابل، أكد بايرن إتمام الصفقة على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يعلن تفاصيل “صفقة كوتينيو” لبايرن ميونيخ المركز الخبري الوطني.

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