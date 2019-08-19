2019/08/19 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت بطولة الفتوة الكروية السنوية -فئة البراعم والشباب (لعام 2019-2020) الخاصة في الدورات الصيفية, و التي أقامتها مدارس أشبال المنتظر” بعنوان (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا برَبِّهِمْ وَزِدْنـهُمْ هُدىً) في محافظة ذي قار.حيث جمعت فريق براعم الرياحين وفريق براعم المنتظر (عج) , و انتهت البطولة بالتعادل الإيجابي ٤-٤ لتذهب المباراة لركلات الترجيح ثم فوز فريق الرياحين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرسة أشبال المنتظر تختتم بطولة الفتوة السنوية لفئة البراعم والشباب لعام 2019/2020 النعيم نيوز.

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