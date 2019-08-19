كيف تحوَّلت مدارس بغداد إلى سجون؟

2019/08/19 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق اعتبر #النائب عن محافظة بغداد #حسين_العقابي، اليوم الاثنين، أن مدارس #العاصمة تحوَّلت إلى #سجون كبير للطلبة بسبب ارتفاع أعدادهم.العقابي، قال لمراسل “الحل العراق“، إنه «تم […]

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