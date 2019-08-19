عناصر غذائية هامة تعزز نشاطك اليومي وتوفر الطاقة

2019/08/19 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..خلال فترة العطلات الصيفية تكثر الأنشطة الحركية مثل السباحة والمشي وغيرها، ويحتاج الجسم إلى دعم الطاقة وتحسين الأداء.وتقدم مجلة “Triathlon” فيما يلي قائمة بالوجبات الغذائية المثالية لزيادة القدرة على التحمل واستعادة النشاط وتحسين الأداء: 1- الجيلاتين وفقا لما كتبه الخبير المتخصص أليكس هتشينسون في مجلة “Outside”، فإن الجيلاتين يمكن أن يساعد الجسم […]

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