رئيس مجلس النواب الاردني: القضية الفلسطينيةَ تمر بظروف حرجة

2019/08/19 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة ان القضية الفلسطينيةَ تمر بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع”.وطالب الطراونة خلال اجتماع طارىء عقده مجلس النواب الاردني اليوم حكومة بلاده بأن “تبعث رسالة لدولة الاحتلال، مفادها أن السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والأقصى”.وندد بالاعتداءات المستمرة والمتكررة […]

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