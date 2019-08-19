الكعبي يدعو الحكومة الى انهاء ملف ضحايا شركة ماريو الفرنسية

2019/08/19 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ممثلين عن ذوي ضحايا العقار الفرنسي الذي استورده النظام المباد في العام 1986 والذي تسبب بإصابة 238 مواطن عراقي بمرض الايدز، داعيا الحكومة الى متابعة وانهاء ملف ضحايا شركة ماريو الفرنسية.

وقال الكعبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “على الحكومة والجهات ذات العلاقة ان تتعامل مع هذا الملف بجدية كونه نجم عن ضحايا عراقيين بهذا العدد الكبير اغلبهم فقد حياته جراء هذا العقار الملوث”.





وأضاف، ان “من واجب الحكومة والوزارات المعنية وخاصة الصحة والخارجية، متابعة القضية وعدم تسويفها، لاسيما ان اغلب الدول التي استوردت العقار وتسبب بإصابات قامت برفع دعاوى قضائية والحصول على تعويضات مناسبة للضحايا وذويهم”.





ووعد الكعبي بعد استماعه لشكاوى ذوي الضحايا، “بمتابعة الملف مع الجهات المذكوره”، داعيا الحكومة الى التحرك السريع عبر القنوات الدبلوماسية بهدف الحصول على حقوق الضحايا ، ومتابعة تنفيذ قانون 36 الخاص بتخصيص منحة مالية لذويهم وتسليمها لهم بمواعيد محددة.”.

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