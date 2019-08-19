2019/08/19 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

ألقت قوات الشرطة في محافظة ذي قار، القبض على متهم بجريمة الدكة العشائرية.





وذكرت قيادة شرطة ذي قار في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكنت سيطرة تل اللحم مدخل مدينة الناصرية الجنوبي من القبض على المتهم (ض.ع.ع) البالغ من العمر 42 عاماً يسكن ناحية أور والمطلوب استنادا لإحكام للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لارتكابه جريمة الـدكَة العشائرية”.

وأشار البيان الى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته الى جهة الطلب”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

13

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بالدكة العشائرية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بالدكة العشائرية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).