صالح يؤكد أهمية تطوير علاقات الصداقة بين العراق وروسيا الاتحادية

2019/08/19 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، أهمية تطوير علاقات الصداقة بين العراق وروسيا الاتحادية.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استقبل رئيس الجمهورية في قصر السلام ببغداد، اليوم، سفير جمهورية روسيا لدى العراق مكسيم مكسيموف، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأحداث السياسية والأمنية في المنطقة، فضلاً عن العلاقات بين البلدين”.





وأشار الرئيس، الى “ضرورة توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية وبما يخدم المصالح المشتركة”، متمنياً للسفير “النجاح في مهام عمله”.





بدوره، شدد السفير، على “عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص حكومته على تطويرها بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين”.





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