لاعب المنتخب مهدي كامل يغادر كرة الشرطة صوب الزوراء

2019/08/19 | 16:28

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، اليوم الاثنين، عن تعاقدها مع لاعب المنتخب وكرة الشرطة مهدي كامل لتمثيل الفريق للموسم المقبل.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" ادارة الزوراء وقعت عقدا رسميا اليوم، مع لاعب المنتخب بكرة القدم والشرطة سابقا مهدي كامل لتمثيل الفريق للموسم المقبل".

واضافت،ان" امين سر النادي شاكر الجبوري هو من وقع العقد مع الوافد الجديد للفريق المتواجد حاليا في المغرب للمشاركة بالدور التمهيدي لبطولة الاندية العربية".

يشار الى ان لاعب المنتخب والزوراء حاليا مهدي كامل كان قد توج مع الشرطة بدرع الدوري في الموسم الماضي.

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