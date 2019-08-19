قانون الدولة ام الاحزاب ؟

2019/08/19 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد حسن الساعدي… لسنا في معرض التطرق الى الحاكمية لمن ، فمن يدخل أي دائرة من دوائر الدولة العراقية يجدها لاتحكم وفق قوانيين ونصوص أو ضوابط تعمم على الجميع بدون أستثناء ، بل بقانون الجهة التي تدير هذه الدائرة ، والمسيطرة على مجرى الامور هناك فيها ، لهذا نجد أن التنافس محتدم بين […]

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