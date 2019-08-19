العمليات المشتركة: نتائج التحقيق بتفجير مقر الصقر ستعلن قريبا

2019/08/19 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، أن نتائج التحقيق بشأن تفجير مقر الصقر جنوبي بغداد ستعلن قريبا بشكل رسمي.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول لـ/ المعلومة /، إن “اللجنة التحقيقية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ضمت خبراء من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي لكشف […]

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