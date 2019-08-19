ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 1

2019/08/19 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي القرآن محاولة لقراءة مغايرة 1ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infoمن سنوات طويلة بعد التحول نهاية 2007 فكرت بتأليف كتاب بهذا العنوان، يسير مع القرآن كسير كتب التفسير معه، مبتدئا ببسملة الفاتحة، ومنتهيا بكلمة «الناس» من السورة الرابعة عشر والأخيرة منه التي تحمل نفس الاسم.لكن بسبب اشتغالي على أكثر من مشروع في آن واحد، جرى العمل ......

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