بالفيديو.. اغرب طريقة في استقبال حاج عراقي من قبل ذويه

2019/08/19 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر شريط مسجل، استقبال عائلة عراقية، الى احد ابنائها العائد من حج بيت الله، حيث استخدمت انواع الاسلحة خلال مراسم الاستقبال.

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