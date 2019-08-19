نفط الوسط يتعاقد مع موهبة الحسين

2019/08/19 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجحت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط، في إتمام التعاقد مع اللاعب أسعد عبد الله قادمًا من فريق الحسين بعقد يمتد لموسمين.

وقال المدير الإداري للفريق نبيل عباس في تصريحات ، أن اللاعب التحق بصفوف الفريق وشارك في التدريبات اليومية تحت إشراف المدرب راضي شنيشل، ويعد اللاعب من المواهب الشابة التي ينتظر أن تبرز في الموسم المقبل.

وأوضح أن الفريق سيدخل في معسكر تدريبي خارجي الأسبوع المقبل تحضيرًا للموسم المقبل، يتضمن إقامة 3 مباريات تجريبية على أقل تقدير من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين.

يشار إلى أن محترف نفط الوسط المغرب زكرياء إسماعيل سيلتحق بالفريق بالمعسكر التدريبي بشكل مباشر.

المصدر: كووورة

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