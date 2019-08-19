وزير التخطيط: سنعمل بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية على تعديل القرارات الحكومية بما يحقق الرؤية العالمية للتنمية المستدامة

2019/08/19 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الإثنين، مساعي الوزارة لتعديل القرارات الحكومية بما يحقق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة،

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