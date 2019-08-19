بعد رئيس الجمهورية.. رئيس مجلس النواب يزور وزارة الدفاع

2019/08/19 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بزيارة رسمية الى وزارة الدفاع، حيث استقبل من الوزير نجاح الشمري.

وقال بيان لمكتبه تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان الزيارة تاتي "تعبيرا عن دعم مجلس النواب للمؤسسة العسكرية، حيث يوجد اجماع وطني يرفض محاولات النيل منها".

وتابع "سنعمل على تشريع القوانين اللازمة التي تسهم في بناء القوات المسلحة وتطويرها، ومن ذلك تلبية احتياجاتها عبر تعزيز تخصيصاتها في الموازنة القادمة".

يشار الى ان زيارة الحلبوسي تاتي بعد ايام من زيارة مماثلة قام بها رئيس الجمهورية برهم صالح.

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