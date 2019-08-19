الحشد يعزز خط الصد ضد داعش في خانقين

2019/08/19 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عزز اللواء 28 ضمن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، سواتر التامين والدفاعات الخاصة بخط الصد ضد تنظيم داعش الارهابي في خانقين.

وقال بيان للحشد تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "هندسة لواء 28 قامت بتقوية السواتر الترابية من اجل تامين خط الصد المباشر ضد الدواعش بمنطقة خانقين في ديالى".

يشار الى ان تجمعات لتنظيم داعش الارهابي ما زالت متفرقة الوجود في منطقة خانقين، بحسب تخطيط الدفاعات الحالي لقوات الحشد.

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