2019/08/19 | 16:47

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بالصور..



اخماد حريق كبير في سوق الشرطة الرابعة

تمكنت فرق الإطفاء، من إطفاء حريق كبير في سوق الشرطة الرابعة

ببغداد.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني العامة، انه" بمشاركة اكثر من 15

فرقة اطفاء وانقاذ وصلت الى موقع الحادث وأشتبكت مع النيران رغم

صعوبة وصول عجلات الدفاع المدني داخل السوق بسبب غلق الشوارع

المؤدية الى السوق المشيد بشكل غير نظامي من مادة السندويج بنل

سريعة الاشتعال".وأشار الى انه" بعد جهود كبيرة بذلها رجالنا الابطال اخمدت النيران

وابعد شرها دون ووقوع إصابات بشرية مع تحجيم الخسائر الاقتصادية".

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