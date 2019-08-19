2019/08/19 | 16:47

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بالصورة ..



خارطة تظهر تقدم الجيش السوري في منطقة خان شيخون في ريف ادلب الجنوبي

الاثنين

19

أب

2019 :

04:18 pm

16

بالصورة ..



خارطة تظهر تقدم الجيش السوري في منطقة خان شيخون في ريف

ادلب الجنوبي

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