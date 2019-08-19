تراجع صادرات النفط السعودية

2019/08/19 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهرت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، اليوم الإثنين، تراجع صادرات السعودية من النفط الخام، بنسبة 3.2 بالمئة على أساس شهري، في حزيران الماضي.

وتراجعت صادرات المملكة إلى 6.72 ملايين برميل يوميا، مقابل 6.94 ملايين برميل يوميا في أيار السابق له.

والسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على الرغم من أنها تأتي ثالثا في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة.

وبدأت "أوبك+" تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

و"جودي"، منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينات القرن الماضي، وهدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.

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