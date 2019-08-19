2019/08/19 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MlMCVsSjuRk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أطباء ألمانيين ونمساويين سيصلون البصرة لإجراء عمليات جراحية بمستشفياتها #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أطباء ألمانيين ونمساويين سيصلون البصرة لإجراء عمليات جراحية بمستشفياتها #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).