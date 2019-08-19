2019/08/19 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..سلطت وكالة “بلومبرغ” ، الأثنين، الضوء على قطاع النفط السعودي وإمكاناته، وذلك بعد هجوم شنته جماعة “أنصار الله” الحوثية على منشأة نفط سعودية بالقرب من الحدود السعودية الإماراتية.وقالت الوكالة إن حقول نفطية في المملكة مسؤولة عن ما يقارب من عشر إنتاج النفط الخام العالمي وباتت الآن في مرمى النار، في إشارة إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلومبرغ: حقول النفط السعودية باتت في مرمى النار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلومبرغ: حقول النفط السعودية باتت في مرمى النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).