خبير أمني : اعتقال المقرب من البغدادي سيفك تشفير التجنيد والتمويل

2019/08/19 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أوضح خبير أمني، أهمية اعتقال مقرب من زعيم عصابات داعش الارهابية ابو بكر البغدادي في قضاء هيت غرب محافظة الأنبار.وقال هشام الهاشمي في منشور على صفحته في الفيسبوك “‏عملية استخباراتية نوعية للاستخبارات العسكرية العراقية؛ إلقاء القبض على مسؤول ملف التجنيد والمضافات والمقرب من البغدادي، المدعو (شعبان ناصر ارزيچ الهيتي)، في […]

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