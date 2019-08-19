بعد رئيس الجمهورية.. رئيس مجلس النواب يزور وزارة الدفاع

2019/08/19 | 16:52

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بغداد:سومر نيوز

قام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بزيارة رسمية الى وزارة الدفاع، حيث استقبل من الوزير ...

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