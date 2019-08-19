إيران تستحدث وزارة للسياحة والتراث

2019/08/19 | 16:52

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متابعة:سومر نيوز

أوعز الرئيس الايراني حسن روحاني للجهات المعنية ،الاثنين، باستحداث وزارة للسياحة والتراث الثقافي والصنا...

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