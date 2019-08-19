2019/08/19 | 16:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إيران تستحدث وزارة للسياحة والتراث) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
أوعز الرئيس الايراني حسن روحاني للجهات المعنية ،الاثنين، باستحداث وزارة للسياحة والتراث الثقافي والصنا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إيران تستحدث وزارة للسياحة والتراث) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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