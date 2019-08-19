الكردستاني: الايام المقبلة ستشهد حلحة للمشاكل مع بغداد ضمنها الموازنة

2019/08/19 | 16:52

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بغداد:سومر نيوز

اكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، الاثنين، ان زيارة وفد اقليم كردستان المرتقبة الى ...

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