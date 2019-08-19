2019/08/19 | 16:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أجبر حريق يجتاح جزيرة كناريا الكبرى السياحية الإسبانية، السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص، حسبما أعلنت الحكومة، الأحد، محذرة من أن السيطرة على الحريق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حريق الجزيرة" يطرد 5 آلاف إسباني من منازلهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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