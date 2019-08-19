"حريق الجزيرة" يطرد 5 آلاف إسباني من منازلهم

2019/08/19 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أجبر حريق يجتاح جزيرة كناريا الكبرى السياحية الإسبانية، السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص، حسبما أعلنت الحكومة، الأحد، محذرة من أن السيطرة على الحريق

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