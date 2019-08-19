مجلس النجف يعلـن يوم غـد عطلة رسمية بمناسبة عيد الغدير الاغـر

2019/08/19 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة النجف الاشرف على اعتبار يوم غد الثلاثاء المصادف 20/8/2019 عطلة رسمية محلية بمناسبة عيد الغدير الاغر.واكد خضير الجبـوري لوكالة نون ان هذه العطلة تأتي احتفاءاً بهذه المناسبة الكبيرة والعزيزة على قلوب المسلمين وهو عيد الله الاكبر ولغرض فسح المجال أمام ابناء محافظة النجف الاشرف لاداء الزيارة وخدمة الزائرين اللذين سيفدون الى المحافظة لزيارة مرقد أمير المؤمنين (ع) مبيناً ان العطلة استثنت الدوائر الخدمية والامنية المشمولة بخطة الزيارة موضحاً ان مجلس المحافظة قد صوت في وقت سابق على اعتبار هذا اليوم المبارك عطلة رسمية ثابته.

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